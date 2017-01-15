脫歐談判在即 英相準備推動硬脫歐
英國脫離歐洲聯盟談判將於3月底前啟動，首相梅伊17日將發表演講說明完整的脫歐談判計劃，為取得移民控制權，將推動英國脫離歐盟單一市場及關稅聯盟。
梅伊「硬脫歐」的立場與處理方式，預料將使英鎊匯價進一步重挫，目前英鎊兌美元等主要貨幣，自去年6月公投決定脫歐後，已暴跌超過15%。
根據媒體報導，梅伊的演說重點包括，英國將準備退出歐盟關稅聯盟以確保與世界各國的自由貿易協議；為取得全面控制邊境，將退出歐盟單一市場。
另外，英國正式退出歐盟後，將不再受到歐洲法院（European Court of Justice）的規範；同時將努力化解英國因為脫歐而造成的內部分裂。
負責脫歐談判的大臣戴維斯（David Davis）今天在「星期泰晤士報」發表專文指出，「我們不樂見歐盟衰退，我們希望歐盟不論是政治或經濟方面都繁榮發展，我們需要說服我們的盟友，與英國建立新的夥伴關係對歐盟有助益」。
戴維斯說，如果必要，英國將會與歐盟27個會員國尋求新的暫時性協議。
根據里斯本條約，英國的脫歐談判約需進行2年，但專家認為，脫歐議題複雜，將需要更長的時間。1050115
(中央社)
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