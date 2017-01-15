美使館如遷耶路撒冷 法外長：後果嚴重

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法國外交部長艾侯今天表示，美國總統當選人川普如執意將駐以色列大使館自特拉維夫遷至耶路撒冷，將會導致「極端嚴重的後果」。70個國家代表聚集巴黎，嘗試重啟以巴和平進程。

艾侯（Jean-Marc Ayrault）對法國電視台說，相信川普會發現，不可能履行這項競選期間所做出的遷移大使館承諾。

根據法新社，艾侯說：「當你就任美國總統，你無法對此議題採取那樣固執及單邊的看法，你必須嘗試創造和平的條件。」

巴勒斯坦領袖阿巴斯（Mahmud Abbas）昨天警告說，如川普將美國大使館遷到耶路撒冷，和平將受致命打擊。川普誓言無限制的支持以色列。

巴黎國際會議主要為象徵意義，但對中東而言是在重要關頭舉行，因為川普即將在5天後宣誓就任總統。

艾侯在會中表示：「我們在此大力重申，以巴兩國方案是唯一可能的解決方案。」（譯者：中央社羅苑韶）1060115

(中央社)