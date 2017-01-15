蔡總統返國 4架幻象2000升空迎接

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總統蔡英文今天結束「英捷專案」返抵國門，4架幻象2000戰機升空，迎接總統返國，並向三軍統帥致敬。

蔡總統7日到15日展開「英捷專案」，出訪友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多；去程過境美國休士頓，回程過境美國舊金山。

蔡總統今晚9時40分返抵國門，較預計時間提早到達。

專機即將抵達國門前，機上廣播指出，航機左右兩側共有4架幻象2000型戰機接近中，中華民國空軍正迎接總統返國，並向三軍統帥致敬。1060115

(中央社)