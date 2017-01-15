涉妨礙公務 白狼次子10萬交保

張瑋返國後被直接帶回桃園地檢署應訊。（葉臻攝）

中華統一促進黨總裁白狼張安樂的40歲次子張瑋，本月7日涉嫌在香港社運人士黃之鋒、香港立法會議員羅冠聰等人來台時，衝破紅龍封鎖線區毆打對方，並與制止他行為的員警爆發衝突。

張瑋因涉及妨害公務，8日到案應訊後被請回，桃園地檢署原訂11日再度傳喚，但張瑋卻在10日下午出境香港及中國深圳，桃園地檢署檢察官今天晚上5點多，將搭機返國的張瑋直接帶回地檢署應訊，檢察官訊後諭令10萬元交保，並限制住居、出境。

(中時)