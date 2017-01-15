正覺雪中送炭 送愛心到高雄
每年歲末年冬，「佛教正覺同修會」及「正覺教育基金會」(簡稱正覺兩會)都會舉辦「雪中送炭」活動，讓各地弱勢族群感受正覺送來及時而貼心的暖意溫情。
本年度嘉義「正覺雪中送炭」共計送出金額45萬元，嘉惠高雄縣市貧戶300人，每人1500元現金紅包和1套磁鐵書籤。高雄市聯合頒贈活動訂於1月15日下午假正覺講堂3樓舉行，共有新興區:建華里、新江里、德望里、德生里；鼓山區 登山里、峰南里、壽山里；三民區:安泰里、安邦里、立德里及鳳山區五福里等11里協辦。
正覺兩會奉上愛心紅包，讓在地的弱勢家庭朋友們都能安心過好年。有些貧困民眾因為工作因素或行動不便臥病在床者，正覺義工們在里長的陪同協助下，親自一一到他們的家中慰問並致贈紅包。
活動中，還安排有社會教育宣導短劇 「做義工最夯」演出。主題是「淨化心靈、防止受騙、防止性侵」，以寓教於樂的方式提醒民眾：小心提防宗教詐財騙色的陷阱，避免個人身心受害；大家懂得自保與互助，社會才能淨化和安全。
「正覺雪中送炭」活動已連續舉辦第5年，正覺兩會今年共準備800萬元的善款，在台北、新北、桃園、新竹、台中、彰化、台南、嘉義、雲林、高雄各地，提供地方上的獨居弱勢長者、貧困低收入戶、以及清寒戶家庭每戶新台幣1500元。
20餘年來，正覺兩會除了推廣佛法及社會教育，更積極投入急難救助、賑災捐款，以及中小學清寒優秀獎助學金等公益活動。近年來在全台各地基層區里推動「雪中送炭」愛心救濟工作，將善款直接交到需要者手中。
(中時)
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