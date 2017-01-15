快艇復仇撞翻湖人 太陽爆冷險勝馬刺

我要評比

美國職籃NBA洛杉磯快艇今天以113比97大勝同城對手湖人，中鋒喬登締造得分和籃板都超過20的佳績；鳳凰城太陽則在飆出39分的布克領軍下，爆冷以108比105險勝聖安東尼奧馬刺。

法新社報導，湖人三周前在耶誕節以111比102擊敗快艇，當時快艇的保羅（Chris Paul）、 瑞迪克（JJ Redick）和葛里芬（Blake Griffin）三員大將因傷只能在場邊觀戰。

這次再度交手，快艇掌控全局，保羅重新上陣，瑞迪克也火力全開。葛里芬雖然仍列傷兵，但快艇的表現未受影響，本季戰績提升至28勝14敗。

快艇上半場就以58比39遙遙領先，中鋒大將喬登（DeAndre Jordan）上半場拿下12分和10個籃板，雙雙達兩位數，全場締造24分和21個籃板的佳績。

保羅暖機較久才開始發威得分，但也拿下20分，全場並有13次助攻，助快艇本月以來拿下六連勝。

湖人板凳球員克拉克森（Jordan Clarkson）表現凌駕所有先發球員，拿下全隊最高的21分。

太陽能夠在墨西哥市的比賽擊敗馬刺，小前鋒塔克（P.J. Tucker）在終場前兩罰兩中立了大功。

終場前7秒鐘，馬刺得分後衛葛林（Danny Green）錯失可以取得超前分的三分球，稍後塔克鎮靜把握兩次罰球機會，助太陽將比數拉開到108比105。

太陽在終場前三秒祭出犯規戰術，讓馬刺中鋒賈索（Pau Gasol）喪失以三分球追平比數機會，他兩次罰球都不進，太陽大前鋒班德（Dragan Bender）搶下籃板球。

太陽得分後衛布克（Devin Booker）此役仍表現神勇，連續第二場比賽飆進39分。他說：「我只是想表現給墨西哥觀眾看看，他們很支持本隊，應該看到好球，我想我們做到了。」1060115

(中央社)