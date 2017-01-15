結束英捷專案 蔡總統返國

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總統蔡英文結束出訪中美洲4友邦的「英捷專案」行程，今天晚間約10時左右返抵國門，受到熱烈歡迎。

蔡總統7日展開「英捷專案」出訪中美洲4友邦，過境美國，這是蔡總統上任後第二次出訪。蔡總統搭乘長榮777專機，展開9天8夜的「英捷專案」，出訪友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多，去程過境美國休士頓，回程過境美國舊金山。

蔡總統今天晚間搭乘專機返國，她在機場國賓門受到接機官員貴賓熱烈歡迎。1060115

(中央社)