結束出訪 蔡英文宣示兩大外交方向

總統蔡英文結束中南美洲訪問的「英捷專案」，於15日晚間9時40分返抵國門。（陳麒全攝）

總統蔡英文在桃園機場發表簡短談話。（陳麒全攝）

總統蔡英文對未來的外交工有兩項宣示。（陳麒全攝）

總統蔡英文表示，經過兩次出訪，外交工作的新方向更清晰了，大家務必繼續努力，一起讓台灣走出去，一起讓台灣把能力貢獻給世界。（陳麒全攝）

蔡英文總統今(15)日深夜結束「英捷專案」返抵國門，在桃園機場發表談話，宣示未來外交工作的兩大方向及策略，包括「踏實外交」尋求互惠互助，未來的合作方案，也要把產業和市場的發展一併列入考量。

總統致詞內容為：

這一趟出訪，我們在九天之中，訪問了宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉以及薩爾瓦多四個中美洲國家。在外交部駐館、立法委員、產業界朋友及全體團員的同心協力下，行程已經順利結束。我首先要在此表達感謝之意。

在啟程談話中，我提到這次出訪有兩個目標。第一個目標，是鞏固邦誼，讓臺灣走向國際舞台。

因此，我們在出訪期間，跟四位元首進行雙邊會談，針對全球趨勢，以及未來的雙邊合作事項，進行對話。我們也把握在美國短暫過境的期間，參訪了產業，也跟美方重要人士晤談。

第二個目標，是深化雙邊合作方案，並且為許多在海外打拚的臺灣人，加油打氣。

這一次，我們在中美洲各國，看見使館同仁、技術團成員、台商以及僑胞，還有替代役男，同心協力一起為外交努力。

我們透過「親身經歷，親自體會」，看見中美洲各國走出動盪，對繁榮發展的潛力跟期待。我相信這些觀察，對於未來落實更深化的「踏實外交，互惠互助」合作方案，都是重要的參考。

經過這一次出訪，我也對未來的外交工作，有兩項宣示。

第一，「踏實外交」改變過去單向援助，採取雙邊對話，尋求互惠互助的做法，已經獲得友邦的肯定。未來，我們的合作計畫不會減少，只會更有效率、更有創造雙贏的機會。

第二，未來的合作方案，要把產業和市場的發展一併列入考量。全球局勢正在變化，臺灣產業要布局全球，中美洲是具有潛力的一塊。我們要讓自由貿易協定的效力能夠發揮出來。未來，我們會請專家進行更深入的考察，也會鼓勵企業針對雙方可以合作發展的項目，規劃出有機會合作雙贏的策略。

經過兩次出訪，外交工作的新方向更清晰了，大家務必繼續努力，一起讓臺灣走出去，一起讓臺灣把能力貢獻給世界。

最後，總統也再度對本次訪團所有參與同仁的努力表達感謝之意。包括總統府代理秘書長劉建忻、國家安全會議副秘書長陳俊麟、國家安全局長彭勝竹、桃園市長鄭文燦、外交部次長吳志中、僑務委員會副委員長呂元榮、、駐華使節團秘書長聖露西亞大使艾曼紐（Hubert Emmanuel）等均前來接機。

(工商)