SBL》總算贏璞園！金酒跨季對戰23連敗中止

面對吳岱豪(右)、戴維斯兩名璞園球員防守，陳冠全仍找到空間出手。(中華籃協提供)

快要4年時間沒嘗過擊敗璞園的金酒，終因金酒總教練「寶兒」楊哲宜不想再看到球員，找到贏璞園的方式！靠著主控林韋翰提前傷癒復出，菲爾普斯與「澎澎」陳冠全也有發揮，金酒15日86比65痛宰璞園，總算中止跨季對戰23連敗。

上次金酒擊敗璞園，是在2012年4月8日(第9季)，如今不只贏了璞園，還大勝21分之多，讓楊哲宜賽後不禁開起玩笑，「因為我不想每天看到他們，現在終於中止難看紀錄，明天我們一定放假，我真的看膩他們了。」

因為戰績始終墊底，金酒已有1個多月時間沒有放假，結果15日除了中止跨季對戰璞園23連敗，更結束5連敗，目前5勝17敗戰績，也把「爐主」位置暫時讓給台銀，楊哲宜說：「輸璞園太多年了，我真的不想延續這個紀錄。」

「賽前我只告誡他們，拿出百分之百狀態打好比賽就好，反正就算輸球，最多明天早上見面而已，」楊哲宜說，「我想今天除了菲爾普斯與陳冠全，林韋翰的提前復出，更替我們在場上帶來穩定感，他就像球隊定心丸一樣。」

原本林韋翰的左踝傷勢，預估要到農曆新年過後才能復出，結果他提前整整2周復出，「我提前蠻多時間復出，只是今天下午我傳訊給寶哥說要打，結果真的打了，我到現在都還沒跟老婆報備，看來我回去要跪算盤了。」

林韋翰表示，其實自己的腳踝到前天都還很不舒服，直到今天才好一點，感謝隊友與教練團的信任與支持，因為他真的不想因為自己腳傷影響大家，「假如回去要跪算盤，放心好了，我早就把算盤或IC板都藏好了。」

璞園總教練麥班達則是很遺憾本季在桃園主場的最後1戰，竟以慘敗收場，「很可惜今年桃園賽事就這麼結束了，很感激這裡球迷的支持，我們今天交了不少學費，但對方比我們拚、比我們凶，我們真的該輸的。」

(中時電子報)