郭婞淳備戰世大運 目標東京奧運金牌
里約奧運女子舉重銅牌郭婞淳今天站上演講舞台，分享運動員生涯的心路歷程，接下來將開始備戰台北世大運，她說目標是2020年東京奧運奪金。
奧運之後，郭婞淳除了回歸大學生身分，也在中華奧會的邀請之下參與系列演講活動，分享自己面對挫折時的態度；不過今天站上松菸的舞台，她還是很緊張。
今天在松菸一場由人力網站主辦的講座，台下大多是20多歲的年輕人，舞台位於正中央，四面都是觀眾。
郭婞淳上台一開口就讓大家笑出來，「主辦單位有沒有槓鈴？放在台上我比較不會緊張」。回顧從小到大成為運動員的過程，郭婞淳希望藉著自己的故事，鼓勵更多跟自己一樣練體育的孩子。
接下來開始備戰世界大學運動會，她說里約奧運銅牌「不是我想要的」，心裡的目標是奧運金牌，希望在東京奧運成真。
受訪時談到在台東開早餐店的想法，郭婞淳說自己從小家境不好，早餐比較簡單，但是接觸舉重之後，了解到運動員非常需要營養，也有很多相同背景的孩子，所以才有開早餐店的想法，提供運動員營養補充。
不過目前郭婞淳還是專注在訓練，以奧運金牌為目標，早餐店的計畫先等等。1060115
(中央社)
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