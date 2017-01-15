楊麗萍新作 平潭映象首度亮相

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中國大陸舞蹈藝術家楊麗萍打造的舞台劇新作「平潭映象」今天首度亮相，以歌舞融合海峽兩岸的舞龍舞獅、三太子等元素，呈現平潭風俗文化，預計10月起在亞洲巡迴演出。

楊麗萍2003年以大型原生態歌舞集「雲南映象」締造生涯顛峰，也成為雲南省對外宣傳的一張「名片」。福建省平潭為推動國際旅遊島建設，如法炮製邀請楊麗萍操刀，替當地打造「平潭映象」。

這齣大型舞台劇總長度規劃約100分鐘，目前仍在製作階段。創作團隊15日下午在北京舉辦的平潭國際旅遊島推介會上舉行首發儀式，帶來近20分鐘的演出。

這段演出沒有明確故事主軸，而是綜合海峽兩岸的擊鼓、武打、面具藝術、舞龍舞獅和三太子等元素與概念，預告「平潭映象」未來將呈現的完整面貌。

擔任總導演的楊麗萍在表演結束後說，這齣作品一定要代表平潭當地民風。製作團隊2016年就開始創作，到平潭體驗生活並尋找靈感，劇院蓋好前作品就已經有雛形，但演員還需要一段時間訓練。

擔任總製作人的台灣劇場工作者馬天宗表示，這次蒐集很多資料，花很久時間發展劇本，今天只是初步呈現，有信心整齣戲完成後會達到國際水準。

根據劇情介紹，「平潭映象」是以平潭當地歷史人文和自然風光為創作靈感，以「平潭藍」為核心，挖掘平潭民間歷史故事和神話傳說，將平潭與兩岸的歷史、人文元素透過舞蹈藝術形式呈現。

「平」劇計劃10月展開亞洲巡演，主要沿環太平洋南島語族遷徙路徑中的國家及地區巡迴，預計演出150至200場次，並於2019年起常駐平潭。1060115

(中央社)