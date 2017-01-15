澳網》莊佳容雙打尬球后 詹謹瑋次輪恐逢大小威

我要評比

詹謹瑋與日本搭檔波形純理。（本報資料照劉宗龍攝）

澳洲網球公開賽雙打籤表出爐，我國女雙3組人馬都在下半部籤表，第6種子詹家姊妹首輪上演海峽大戰，詹謹瑋、莊佳容與搭檔都各別有硬仗，詹謹瑋若過頭關，次輪將逢美國威廉絲姊妹，莊佳容首輪就將碰頭新科雙打球后美捷組合桑茲（Bethanie Mattek-Sands）／莎伐洛娃（Lucie Safarova）。

詹詠然／詹皓晴首輪交手楊釗煊／樑晨，去年9月泛太平洋網賽首輪兩軍就曾碰頭，詹家姊妹遭逆轉爆冷吞敗，不過WTA官網仍看好雙詹挺進八強，預測對手將會是美捷組合桑茲／莎伐洛娃。

莊佳容女雙首輪將遭遇新科球后組合桑茲／莎伐洛娃。（本報資料照／陳怡誠攝）

美捷組合莎伐洛娃(左)、桑茲(右)兩人美網女雙封后，捧起合作大賽第3冠。(美聯社)

詹謹瑋與日本好手波形純理，首輪迎戰德法聯軍馬利亞（Tatjana Maria）／巴曼提耶（Pauline Parmentier），若能闖進次輪則將逢前球后組合大小威廉絲。

莊佳容搭檔美國好手吉布絲，首輪強碰大會第2種子桑茲／莎伐洛娃。桑茲／莎伐洛娃去年美網封后捧起合作第3冠，將繼2015年奪冠後攜手挑戰第2座澳網金盃。儘管莊佳容在臉書打趣說「籤運不太好」，但能與強敵交手仍感幸運寫道，「其實也是滿期待的!!!這幾天要來做點功課了～台灣選手加油!!!」

我國男雙盧彥勳／捷克維塞利(Jiri Vesely)碰地主外卡波爾曼(Marc Polmans)／惠廷頓（Andrew Whittington），謝政鵬／楊宗樺，則將迎戰普勒斯巴達提斯(Marcos Baghdatis)以及苦熬16年才在雪梨網賽捧ATP首冠的盧森堡好手穆勒(Gilles Müller)。

(中時電子報)