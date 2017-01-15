泰警子女獲獎學金 感恩工廠警察協會

由旅泰台商組成的泰國工廠警察協會今天頒發優秀警察子女獎學金，受獎學生表示，會加倍用功完成學業，感謝協會，充分展現台商回饋社會、雙向互惠、多元交流的新南向理念。

受獎的正大管理學院的學生陳琪悅說，父親是經濟犯罪防範小組警察，很開心得到獎學金，會利用機會再增進自己的漢語能力，感謝工廠警察協會。就讀瑪希竇大學的尼恰卡恩（NITCHAKARN）表示，未來會加倍用功學習，繼續未完成的學業。

泰國工廠警察(國際)協會為在泰國投資的企業建立一個管理安全後盾交流平台，創造良好投資環境及白色無毒（毒品及犯罪）工廠及優秀員工，協助企業安全穩定永續經營，並不定時邀請警察局長註解如何防範公司工廠犯罪行為及安全講座及善用泰國法律法規來維護自身權益。

成立已經13年的協會，經歷22期培訓，已經有2500多名成員，不少是泰國知名企業，近幾年更有其他國家的企業幹部加入，是泰國一股無形安全的力量。為擴大與與泰警方交流並回饋泰國社會，鼓勵警察子女用心向學，今天頒發優秀警察子女獎學金，，共有400多名各級學校學生受獎。

泰國皇家警察總署副警長蘇威拉（Suwira Sorgmetta）今天頒發獎學金，鼓勵學子們要專心學業，努力用功，也感謝協會在協助維護泰國治安和協助關懷泰國社會所做的努力。中華民國駐泰國代表處代表謝武樵和泰國台灣會館主席張文平也參與頒發獎學金。

協會總會主席張文煥表示，在泰國打拼的台商和其他國家企業除了必須順應民情與文化之外，也需要當地人民肯定並回饋當地社會，工廠警察設立的目的就是讓工廠?有任何毒品及罪犯。1060115

(中央社)