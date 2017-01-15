談奈及利亞摘牌事件 李富城：這招真正讓台灣走上孤立
奈及利亞日前公開聲明，基於「一中原則」，不承認台灣是一個國家，並要求台灣駐奈代表處「摘牌更名、遷出首都、削權減人」，此事件突顯台灣在外交上處境日益困難。對此，前副總統呂秀蓮就於昨日演講時提到，稱這比斷交還可怕；而今（15）日資深氣象主播李富城也於臉書發文，表示認同呂的說法，「這招才是真正讓台灣走上孤立。」
呂秀蓮昨日出席「亞太戰略新形勢下的台灣」論壇，會中談及奈及利亞摘牌事件時，她認為，此比斷交還可怕，因為非邦交國對台灣更重要，大陸則是要用這個方式再次確認世界都支持台灣是中國一部分；呂更研判，未來大陸會全面封殺台灣的國際空間。
而今日，李富城於臉書發文，認為呂秀蓮的說法沒有錯，指奈及利亞摘牌事件，確實比斷交還可怕，此舉也真正讓台灣走向孤立，「我們不要美國，更不要中國，台灣，就看你的選擇了。」
對於奈及利亞要求台灣駐奈代表處遷出首都，台灣外交部日前表示，基於平等互惠原則，盼奈及利亞保留協商空間，我方也將派專人前往處理。
(中時電子報)
文章來源：李富城臉書
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