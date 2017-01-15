鄭淳元發燒堅唱〈聽海〉 靠吃飯喝水練「魔鬼嗓」
42歲韓國歌王「THE ONE」鄭淳元，近日來台宣傳中文新曲〈行李〉。他13日應大師凃惠源之邀，在TUTU MOTO Jazz Café舉行單曲首發會，首度在台公開演唱。據工作人員透露，他週三來台隔天就發高燒，仍堅持高歌一曲。他坦言自己是「想很多」的歌手，不到完美絕不罷休，讓凃惠源忍不住讚美是「魔鬼級嗓音。」
鄭淳元和凃惠源因《我是歌手3》結緣，鄭因演唱凃製作的〈聽海〉奪下當集冠軍。2人再合作單曲〈行李〉，醞釀約10個月。問到合作感想，鄭坦言起先很擔心，因語言差異影響歌曲感動度，但他事後說沒有這項困擾，「因為很喜歡凃惠源製作的歌，將自己全權交給他」，形容彼此的關係像是「兄弟」而非朋友。
素有「韓劇OST教父」之稱的鄭淳元，唱過人氣夯劇《秘密花園》中的〈那個男人〉，以及《那年冬天風在吹》的〈冬季愛情〉等，在韓國歌壇有指標性地位。他承諾，未來希望能牽起台灣、韓國兩地的音樂，邀請凃惠源製作韓國OST，也希望回韓國後，能將台灣音樂帶進自己的音樂圈。
他近日來台停留1周，表示這裡的歌迷熱情、美食、空氣都好，並透露自己嘗了夜市小吃，包括第一次吃臭豆腐，坦言一開始聞起來「有洗手間的味道」。平時有運動習慣的他，透露會練拳擊、騎腳踏車，聽到台灣有YouBike也想嘗試。
他也表示，在參加《我是歌手3》前2個月開始苦練中文，也秀給記者看中、韓對照的歌詞本，以示誠意。對於在大中華圈曝光，為人熟知，他也用中文連說3次「感動」，也說「謝謝、我需要更努力才行。」平時是否有護嗓秘招？他想了想，表示「多喝水、多吃飯，練了6、7年，讓自己變得更強壯就好。」
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。