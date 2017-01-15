鄭淳元發燒堅唱〈聽海〉 靠吃飯喝水練「魔鬼嗓」

鄭淳元前晚在單曲首發會上演唱〈行李〉和〈聽海〉兩首歌。（粘耿豪攝）

音樂大師凃惠源（左）和鄭淳元合作單曲〈行李〉。（粘耿豪攝）

42歲韓國歌王「THE ONE」鄭淳元，近日來台宣傳中文新曲〈行李〉。他13日應大師凃惠源之邀，在TUTU MOTO Jazz Café舉行單曲首發會，首度在台公開演唱。據工作人員透露，他週三來台隔天就發高燒，仍堅持高歌一曲。他坦言自己是「想很多」的歌手，不到完美絕不罷休，讓凃惠源忍不住讚美是「魔鬼級嗓音。」

鄭淳元和凃惠源因《我是歌手3》結緣，鄭因演唱凃製作的〈聽海〉奪下當集冠軍。2人再合作單曲〈行李〉，醞釀約10個月。問到合作感想，鄭坦言起先很擔心，因語言差異影響歌曲感動度，但他事後說沒有這項困擾，「因為很喜歡凃惠源製作的歌，將自己全權交給他」，形容彼此的關係像是「兄弟」而非朋友。

素有「韓劇OST教父」之稱的鄭淳元，唱過人氣夯劇《秘密花園》中的〈那個男人〉，以及《那年冬天風在吹》的〈冬季愛情〉等，在韓國歌壇有指標性地位。他承諾，未來希望能牽起台灣、韓國兩地的音樂，邀請凃惠源製作韓國OST，也希望回韓國後，能將台灣音樂帶進自己的音樂圈。

他近日來台停留1周，表示這裡的歌迷熱情、美食、空氣都好，並透露自己嘗了夜市小吃，包括第一次吃臭豆腐，坦言一開始聞起來「有洗手間的味道」。平時有運動習慣的他，透露會練拳擊、騎腳踏車，聽到台灣有YouBike也想嘗試。

他也表示，在參加《我是歌手3》前2個月開始苦練中文，也秀給記者看中、韓對照的歌詞本，以示誠意。對於在大中華圈曝光，為人熟知，他也用中文連說3次「感動」，也說「謝謝、我需要更努力才行。」平時是否有護嗓秘招？他想了想，表示「多喝水、多吃飯，練了6、7年，讓自己變得更強壯就好。」

(中時)