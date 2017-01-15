蔡總統：走出去 把台灣能力貢獻世界

總統蔡英文結束英捷專案今天返抵國門，強調踏實外交更有效率，創造雙贏，未來合作要把產業和市場發展列入考量，大家努力，一起讓台灣走出去，把台灣能力貢獻給世界。

蔡總統今天晚間搭乘專機返國，她在機場國賓門受到接機貴賓如桃園市長鄭文燦等人熱烈歡迎，並接受獻花。

蔡總統說，此行訪問了宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉以及薩爾瓦多四個中美洲國家，在外交部駐館、立法委員、產業界朋友及全體團員的同心協力下，行程順利結束，表達感謝之意。

蔡總統指出，這次出訪有兩個目標，一是鞏固邦誼，讓台灣走向國際舞台，出訪期間，跟四位元首進行雙邊會談，針對全球趨勢以及未來的雙邊合作事項，進行對話，也把握在美國短暫過境的期間，參訪了產業，也跟美方重要人士晤談。

蔡總統表示，二是深化雙邊合作方案，並且為許多在海外打拚的台灣人，加油打氣。在中美洲各國，看見使館同仁、技術團成員、台商以及僑胞，還有替代役男，同心協力一起為外交努力。

蔡總統說，透過「親身經歷，親自體會」，看見中美洲各國走出動盪，對繁榮發展的潛力跟期待，相信這些觀察，對於未來落實更深化的「踏實外交，互惠互助」合作方案，都是重要的參考。

蔡總統表示，經過這一次出訪，對未來外交工作，有兩項宣示。第一，「踏實外交」改變過去單向援助，採取雙邊對話，尋求互惠互助的做法，已經獲得友邦的肯定。未來，合作計畫不會減少，只會更有效率、更有創造雙贏的機會。

蔡總統也說，其次，未來的合作方案，要把產業和市場的發展一併列入考量，全球局勢正在變化，台灣產業要布局全球，中美洲是具有潛力的一塊，要讓自由貿易協定的效力能夠發揮出來，未來會請專家進行更深入的考察，也會鼓勵企業針對雙方可以合作發展的項目，規劃出有機會合作雙贏的策略。

蔡總統最後強調，經過兩次出訪，外交工作的新方向更清晰了，大家務必繼續努力，一起讓台灣走出去，一起讓台灣把能力貢獻給世界。

最後，總統也再度對這次訪團所有參與同仁的努力表達感謝之意。1060115

(中央社)