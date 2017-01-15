女性角色不受重視 瑞絲薇絲朋：受夠了

我要評比

美國女星瑞絲薇絲朋（Reese Witherspoon）表示，受夠了好萊塢的性別偏見，她呼籲該結束優秀女演員只能演「不受注意角色」的作法。

瑞絲薇絲朋昨天在加州巴沙迪納（Pasadena）記者會說：「我真受夠了，事情必須改變。」

「綜藝」（Variety）報導，瑞絲薇絲朋說：「我們必須開始在電影裡，見到女性真實的樣子...我們要看到真實的女性經驗...才華橫溢的女性老是得演妻子和女朋友，我受夠了。」

瑞絲薇絲朋主演加拿大導演瓦里（Jean-Marc Vallee）執導的HBO新影集「小謊言」（Big Little Lies），妮可基嫚（Nicole Kidman）、雪琳伍德莉（Shailene Woodley）和蘿拉鄧恩（Laura Dern）也參與演出。

法新社報導，好萊塢常遭指責未能給女性重要角色，尤其是35歲以上女性。

美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）2016年公布一份報告，對美國電影工業裡，女性地位下滑提出警告。報告指出，女性代表性不足，與男性同儕相較，就業情況沒有改善。（譯者：中央社羅苑韶）1060115

(中央社)