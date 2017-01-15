李天祿第三代傳人 成立布袋戲團「集藝戲坊」

「亦宛然」掌中劇團子弟黃僑偉（第2排，中）15日成立新劇團「集藝戲坊」，與國寶級老師傅陳錫煌（第2排，左2）、興隆國小「隆宛然」劇團合影。（方濬哲攝）

法師舉行開台儀式。（方濬哲攝）

興隆國小「隆宛然」劇團帶來表演慶祝。（方濬哲攝）

師承已故布袋戲國寶大師李天祿、現年42歲的布袋戲藝師黃僑偉，今日舉行開台儀式，正式成立「集藝戲坊」。圖為開台儀式。（李欣恬攝）

ㄦㄦ師承已故布袋戲國寶大師李天祿、現年42歲的布袋戲藝師黃僑偉，今（15）日舉行開台儀式，正式成立「集藝戲坊」，並在陳錫煌、許王、林金鍊等前輩見證下，重新啟用侯孝賢拍攝李天祿故事電影《戲夢人生》裡的戲台，傳承意義非凡，現場湧入超過150名藝師、學者、民眾、學員等齊聚一堂，場面熱鬧溫馨。

「布袋戲傳統對我來說是助力，也曾經是負擔。」黃僑偉表示，2010年他成立台北木偶劇團，擔任主演和製作總監；也曾經和不同的團隊合作，在布袋戲裡注入客家文化、搖滾樂、現代舞、LIVE BAND、穿越劇等多種元素，都是為了跳脫框架，實驗新的可能性。如今成立自己的布袋戲團，是想回歸傳統基礎，也是想專注創作、再打磨自己的技藝。他表示，永遠記得李天祿曾經跟他說的話：「不進步，就是退步。」

「我過去有許多跨界製作的經驗，也試圖為布袋戲開創新的道路，現在發現，唯有根植在傳統基礎上的創新，才不會失去布袋戲的本質，對於布袋戲的推廣和保存也才有幫助。」

黃僑偉自小學四年級追隨李天祿學布袋戲，是李天祿當年到莒光國小教戲、成立「微宛然掌中劇團」裡60多位學員之一，後來也陸續和李天祿之子李傳燦、陳錫煌繼續學藝，成為第三代傳人，黃僑偉也是當年培訓學員中，少數至今仍從事傳藝工作者。

陳錫煌一方面為弟子開心，也不忘勉勵、叮嚀黃僑偉，「思考創新之餘，千萬不要忘記傳統。」黃僑偉表示，他會在傳統的基礎上，再造新穎的演出形式，目前腦海裡已有許多點子，將在未來的新戲裡出現，像是以傳統布袋戲身段，融入漫畫元素，「這個作法很有想像力，我想做一個漫畫框，演出主角的夢中夢或是回憶，既能展現傳統技藝之美，又很有現代感。」

黃僑偉表示，由於布袋戲式微，因此布袋戲界應該要更團結，「我們一定要一起找到可以引起大眾共鳴的方式，集結眾人之藝，這才是永續經營之道，否則就要斷了根了！」

(中時)