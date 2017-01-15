有人想賺加班費 童子賢：政府應成全

和碩聯合科技15日舉辦旺年會，董事長童子賢(右)在會前記者會中表示，一例一休的精神在把經濟成長成果分享員工，但有人離鄉背景希望賺加班費，也應成全他。（中央社）

和碩集團今（15）日辦旺年會，董事長童子賢表示，一例一休對於離鄉背井的人來說，其實更希望多賺加班費，政府應成全他們，並建議一例一休有微調的必要。

根據中央社報導，童子賢在旺年會前的記者會上說，一例一休對和碩集團不是太大問題，和碩人用智慧、用腦袋工作，不用太多體力，但對部分企業可能有影響。

一例一休造的影響，童子賢以立委的司機為例。立法委員的司機假日前載立委南下，第2天立委必須自己搭車北上，避免司機沒有例休。對於離鄉背井，想賺加班費的人就更不在話下，加班對他們來說可能還比高中生唸書還輕鬆。一例一休這種剛性法規，有微調的必要。

童子賢強調，一例一休是社會問題，走一走，盤整一下再前進；企業的光榮就是為股東創造報酬，提供工作機會給員工，為政府帶來稅收，造福社會。企業經營做得好，不但利己也利他。

(中時電子報)