國道1號小客車和聯結車碰撞 4歲小女孩不治

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小客車和台營半聯結車碰撞，小客車內1家4口，其中4歲小女孩被壓在車內，送醫不治。（吳敏菁翻攝）

小客車和台營半聯結車碰撞，小女孩不治，小客車嚴重撞毀。（吳敏菁翻攝）

小客車和台營半聯結車碰撞，肇事原因警方仍在釐清中。（吳敏菁翻攝）

國道1號晚間10點，小客車和聯結車碰撞，3輕傷1到院死亡。（吳敏菁翻攝）

國道1號北上217公里處，今天晚上22時03分發生自小客車和台營半聯結車碰撞，小客車內1家4口，其中4歲小女孩被壓在車內，送衛福部彰化醫院，醫師搶救，22時22分宣告不治。

警方初步調查，兩車駕駛的酒測值都是零。聯結車駕駛則指出，行駛在外側車道，是自小客車失控先撞擊內側護欄後，彈到外側，才和聯結車左側車身撞擊，最後停於外側車道上。

這起車禍，小客車翻覆，撞成一團爛鐵，彰化縣消防局出動救援，車內2大2小，3人輕傷，小女孩因為被壓在車內，救出已經沒心跳、呼吸，緊急送彰化醫院，小女孩宣告不治。

這起車禍的真正肇事原因，警方仍在進一步釐清當中

(中時)