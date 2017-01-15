國道1號小客車和聯結車碰撞 4歲小女孩不治
國道1號北上217公里處，今天晚上22時03分發生自小客車和台營半聯結車碰撞，小客車內1家4口，其中4歲小女孩被壓在車內，送衛福部彰化醫院，醫師搶救，22時22分宣告不治。
警方初步調查，兩車駕駛的酒測值都是零。聯結車駕駛則指出，行駛在外側車道，是自小客車失控先撞擊內側護欄後，彈到外側，才和聯結車左側車身撞擊，最後停於外側車道上。
這起車禍，小客車翻覆，撞成一團爛鐵，彰化縣消防局出動救援，車內2大2小，3人輕傷，小女孩因為被壓在車內，救出已經沒心跳、呼吸，緊急送彰化醫院，小女孩宣告不治。
這起車禍的真正肇事原因，警方仍在進一步釐清當中
(中時)
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