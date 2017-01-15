國道小客車撞聯結車 3歲女童不治

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國道中山高北上217公里處晚上10時發生車禍，許姓男子開車帶著1家4口和1輛聯結車相撞，許男3歲的女兒傷重送醫不治。

國道警方獲報趕到現場，將聯結車駕駛帶回分隊進行訊問，聯結車駕駛供稱，他原本行駛外側車道，而許男的車子在內線行駛，先失控撞到內側護欄反彈到外側車道，撞上聯結車。

國道中山高北上埔心路段受到這起事故影響，曾一度大塞車，不過車流在11時已經疏解，至於意外發生原因仍在調查中。1060115

(中央社)