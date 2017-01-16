健康50專欄：皮拉提斯四絕招 矯正彎腰駝背

物理治療師彭伊君(左)接受健康50節目主持人尉遲佩玉(右)專訪，談彼拉提斯。(馬樹立攝)

健康50 - 兒童與青少年彼拉提斯

彼拉提斯（Pilates）來自德國，目前已經有近百年歷史，是一套融合武術、氣功、瑜珈、舞蹈、體操的運動，經過復健醫學的驗證及改良，除了地板動作外，加上特殊的輔助器材，讓關節壓力得以釋放，讓動作的難度可以循序漸進而安全，於是彼拉提斯成為改善姿勢、改善脊椎穩定度、平衡關節壓力及增加肌耐力和柔軟度的健康導向運動，因為彼拉提斯解決痠痛、姿勢、動作問題受益的人越來越多，且包括各種族群，從小孩到老人到孕婦，都可以學習。

天鵝潛水動作：主要訓練脊椎伸直，矯正彎腰駝背，也可促進親子之間的互動。(馬樹立攝)

兒童與青少年正值發育期，需要運動刺激肌肉骨骼及神經系統，以發展他們的體能、姿勢以及敏捷度與平衡及協調。而且，大量的研究都顯示，活動量足夠，對於大腦認知的發展有相當的益處，有運動的孩子，會比較聰明、專注、自信、敏捷，而且抗壓性比較高，也比較快樂。在臺灣，體重過重及肥胖的兒童比例逐年攀升，青少年時期，快速生長，若沒有好的姿勢，容易形成姿勢不平衡的問題，例如駝背、脊椎側彎。目前面臨最大的問題是，孩童及青少年的活動量普遍不足，學校的體育課程中，大多是針對心肺功能及專項運動，球類運動又常常是單側施力的，例如：網球、羽球、桌球等，鮮少甚至沒有針對姿勢平衡發展相關的教育及運動訓練，彼拉提斯正是這樣的運動，幫助兒童及青少年在成長的過程中，重視姿勢平衡的養成，肌力及柔軟度的發展。

重度腦性麻痺兒童也可做彼拉提斯。(圖/彭伊君提供)

兒童時期養成的壞習慣及不良姿勢，成人期以後常常演變成疼痛或甚至關節變形的問題來源，且需要花上更多的心力調整與矯正、甚至治療。為人父母或關心孩童未來的我們，都知道運動促進健康的觀念。越來越多在運動治療方面有鑽研的物理治療師，積極推廣彼拉提斯作為兒童與青少年的良好姿勢養成及促進大腦發育、聰明學習的運動，甚至對於身心障礙的特殊兒童，彼拉提斯都能扮演非常好的適應性體育的課綱內容，期盼家長及師長也陪同孩子一同參與，一同建立良好的運動養身觀念，讓孩子得以瞭解與參與彼拉提斯的美好運動行列，獲得健康、專注、自信、聰明的身心，迎向未來！

(本文作者彭伊君為臺灣大學物理治療研究所碩士班第十屆畢業生、現職為群康彼拉提斯物理治療師)

(中時電子報)