年關將至 新店馬公公園送養活動替毛寶貝找家

新北市動保處將與樂活樂寵物協進會15日聯合舉辦送養活動。（葉書宏翻攝）

快到農曆新年了，新北市各動物之家還有許多等待下一站幸福的毛寶貝們，新北市動保處將與樂活樂寵物協進會15日聯合舉辦送養活動，活動地點位於新店區馬公公園文化劇場一樓體育館，希望給流浪毛寶貝們新年新家新希望。

活動在新店區馬公公園舉行，新店動物之家精心挑選親人活潑又可愛的流浪毛寶貝供民眾認養，現場認養毛寶貝還贈送精美寵物用品；及知名寵物訓練師「熊爸」與您討論狗狗的內心世界；現場還有教導民眾如何製作精緻又營養的各式寵物尾牙年菜，讓毛寶貝吃的健康又開心。

新北市動保處呼籲，活動除了流浪毛寶貝認養外，現場也提供民眾免費植入晶片及狂犬病疫苗施打，請飼主確實每年帶寵物施打一次狂犬病疫苗，並領取證明書及頸牌，並為自家毛寶貝掛上106年金色頸牌以資證明，攜帶犬隻出門如有需要應給予適當的防護措施，保護自家毛寶貝，也讓行人安心。

農業局長李玟表示，新北市自104年3月就開始實施零安樂政策，致力於動物福祉，要讓新北市進步的關鍵就在於零棄養能否達成，希望藉由活動來宣導飼主領養不棄養的觀念及狂犬病防疫重要性，共同將新北市打造成動物友善都市。

(中時)