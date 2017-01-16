新店高中師生送暖，關懷獨居長者。（葉書宏翻攝）

新店高中師生送暖，關懷獨居長者。（葉書宏翻攝）

歲末揪團可以做什麼？春節將屆，新店高中師生不辦團購，也不辦跨年晚會，而是與華山基金會合作，揪團守護社區的獨居老人！

去年12月下旬接到華山基金會一通電話，提到今年年菜募集很困難，新店高中師長立即承諾：新店地區54位獨居老人的年菜，就由新店高中承擔！

同時決定將募集年菜併入一年一度的感恩月系列活動，並以「生命拼圖」作為活動主軸，內容包含「生-作志工慶生日」、「老-揪團送暖」、「病-慈濟音樂志工」、「死-飢餓12、死亡不再」。

在「與校長有約」的聚會中，學生班聯會表示願意策畫並主辦「一班一年菜、一社一老人」活動，除每班募集一桌年菜外，未來每個學生社團將以定期探視、陪伴等方式，長期關懷守護一位長者。師生的熱情產生了感染力，短短兩週募集了超過10萬元的金額，54桌年菜達陣！這次的募款扣除年菜後，其他金額將轉為長期照護金，讓新店地區的獨居老人能獲得更穩定的照護。

校長李玲惠表示，生命教育中老與死是最難教的，感謝華山基金會給我們這麼珍貴的機會，讓學生可以藉由一系列感恩月的活動，體會與學習到人生終將面臨的課題。看著十六、七歲的青少年與七、八十歲的老人，跨越年齡的界限彼此交流關懷，是一堂真實的人生課程。

華山基金會表示，農曆新年是華人最重視的節日，非常感謝新店高中的學子願意付出行動讓這群弱勢長輩感受到社會的溫暖及呵護，華山基金會14年來傳承愛心年菜的關懷行動，希望用愛串聯各方力量，為全台21000位弱勢老人，在寒冷冬日注入一股暖流。

華山基金會發起2017年常年服務暨第14屆「愛老人 愛團圓」公益行動，號召各界力量，每月1250守護一位長輩，每年15000守護一位長輩一年。目前於新北地區服務近1,550位弱勢長輩，再過二週就要過年了，全台年菜送愛尚缺三成五，誠摯邀請各界一起認助「愛心年菜」(600／位)，支持「因為有您」送愛到家，讓弱勢老人在春節前夕，愛團圓暖到心裡頭，未來一整年，都能得到最好的陪伴。

(中時)