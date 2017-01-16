中和揮毫賀新春16日登場

新北市中和區公所「106年迎春揮毫金雞利 納福中和贈春聯」將於1月16日上午9時30分於中和區公所一樓中庭熱鬧揭幕。（葉書宏翻攝）

歲末年初、張貼春聯的時節又到了！新北市中和區公所「106年迎春揮毫金雞利 納福中和贈春聯」將於1月16日上午9時30分於中和區公所一樓中庭熱鬧揭幕，除了有傳統民俗技藝扯鈴表演，亦有議員及里長一同到場揮毫賀新春。

貼春聯不僅為家家戶戶過年討吉利的習俗，亦代表著除舊佈新、招祥納福之意，準備迎接福運一年的開始。公所邀請多位書法家現場揮毫，別具匠心，歡迎大家踴躍索取。不僅讓你感受具有書法魅力風采的年節氣氛，還可欣賞書法大師的揮毫英姿。

活動期間另有DIY雕花春聯，讓你剪出富有新意的春聯，趕快樓上揪樓下、厝邊揪隔壁，一起迎新春，詳細活動訊息請至中和區公所網站查詢。

(中時)