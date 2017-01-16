「地籍異動即時通-產權有保障」有獎徵答活動開跑

新北市中和地政事務所為宣傳「地籍異動即時通」申辦服務，訂於1月16日至1月20日舉辦網站有獎徵答活動，歡迎民眾踴躍參與。

中和地政事務所表示，為保障不動產所有權人之產權，內政部推出「地籍異動即時通服務」，主要提供買賣、贈與、書狀補給、抵押權設定、夫妻贈與、拍賣及信託等七種登記案件異動通知服務，上述案件於「收件」及「異動完成」時將主動通知申請該服務的民眾，登記名義人可以至各地政事務所臨櫃填寫申請書並出具身分證件現場申請。

亦可使用自然人憑證或工商憑證，透過內政部地政司地政線上申辦系統申請。

中和地政事務所進一步指出，為使民眾熟悉此服務之相關內容，該所將於官網舉辦「地籍異動即時通-產權有保障」有獎徵答活動。

為鼓勵民眾參與本次活動，該所將於活動結束後，自線上參與之民眾中抽出50名幸運兒，並致贈精美小禮品1份，歡迎一起來認識「地籍異動即時通」的服務內容，讓產權保障更加安心。

(中時)