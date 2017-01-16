北美鮭魚也染條蟲 生食魚肉風險恐增加

美國衛生官員警告，在阿拉斯加外海捕撈到的野生鮭魚也可能感染條蟲，原本以為只有亞洲的魚類會感染這種寄生蟲，如今美國太平洋岸捕獲的鮭魚也中標，使享用生魚的風險升高。

美國科技時報（Tech Times）網站報導，根據刊登在美國疾病管制暨預防中心（CDC）「新興傳染病期刊」（Emerging Infectious Diseases）的研究報告，研究人員觀察在阿拉斯加外海捕獲的野生粉紅鮭，發現寄生蟲的幼蟲，經過基因定序確定是日本海裂頭條蟲（Japanese broad tapeworm）。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，研究人員表示，這表示在美國太平洋岸捕獲的鮭魚也可能感染條蟲，包括粉紅鮭、紅鮭、櫻鮭和狗鮭等四種野生鮭魚。

報告指出，喜歡吃生魚或未煮熟魚肉的人，如今感染這種寄生蟲的風險可能升高，暗示常吃生魚片或壽司會有較高染病危險。一旦感染條蟲，除了可能在消化道引發問題，嚴重的還甚至可能波及心臟和肝臟。

日本海裂頭條蟲在1986年首度獲認定為人類寄生蟲，日本和亞洲各地歷年傳出約2000起病例，其中俄羅斯東部和日本的患者有些肇因吃了染病的魚。如今，連北美阿拉斯加海域的鮭魚也中標。

感染這種條蟲對健康的影響通常不太嚴重，事實上，大部分染病者不會引起注意，因為這種寄生蟲往往很少引發症狀。有些患者可能只覺得噁心或者腸胃不適，但有些病例可能出現嚴重醫療問題。

2012年日本有名男子因為愛吃冷凍鮭魚，引發腸胃疼痛，最後肛門出現「帶狀物體」，長度達一公尺，確認就是日本海裂頭條蟲。

專家警告，吃生魚的風氣越來越盛，可能助長這種寄生蟲的散播。其實要防止感染條蟲很簡單，只要在捕獲鮭魚後即完全冷凍，或者以高溫烹煮，就可以消滅這種寄生蟲。

鮭魚運送時通常打包放在冰塊裡，但並未冷凍，因此條蟲的幼蟲可能在運送過程存活下來，感染不同國家的消費者，遠至紐西蘭和中國。1060115

(中央社)