新北警春節宣導　陳子強任宣導大使

新北警春節宣導，藝人陳子強擔任宣導大使。（葉書宏翻攝）

新北警春節宣導，藝人陳子強擔任宣導大使。（葉書宏翻攝）

新北警春節宣導，藝人陳子強擔任宣導大使。（葉書宏翻攝）

新北警春節宣導，藝人陳子強擔任宣導大使。（葉書宏翻攝）

106年春節即將到來，民眾往來金流熱絡，荷包恐成為不法分子覬覦目標，新北市政府警察局為執行加強重要節日安全維護工作，特別加強防竊（扒）、防搶預防犯罪宣導。

有別過去以大型活動辦理預防犯罪宣導活動，今年新北警方構思以快閃模式，以化整為零方式，由警察局及15個分局發揮巧思，結合民間團體，發揮地方特色，參酌各分局轄區特性規劃防竊（扒）、防搶的預防犯罪宣導活動，希望由各分局融入在地特色擴大舉辦，發揮更大宣導效益，提醒民眾在年關前後如何防範被害及協助警方打擊犯罪。

新北市政府警察局表示，宣導活動由局本部及各分局統一於15日下午2時至3時實施，警察局特別規劃於同一時間執行宣導活動，各分局可因時因地制宜，依據轄區特性與地方特色，靈活規劃活動內容，希望讓民眾眼睛為之一亮，印象更加深刻。

相較往年舉辦大型活動多以邀請歌星或表演團體為主，今年警察局希望在最少經費運用下，將宣導效果極大化，各分局選擇轄區人潮聚集處所；如百貨公司、大賣場、車站、傳統市場，結合民間團體展現十八般武藝。

宣導活動，警察局邀請享譽國內外「明華園歌仔戲團」演員陳子強擔任宣導大使，陳子強表示在去（105）年11月份應警察局邀請，以作公益方式拍攝防竊及防搶2部微電影，劇中所發生的案情都有可能在你我身邊發生，民眾可以在警察局FB「新北警好讚」、YOUTUBE點閱，借由社群網路快速及無遠弗屆的傳播特性，深入各階層，強化宣導效能。

警察局局長胡木源特提醒，年關將近民眾舉家外出可先向轄區派出所提出申請，由警方加強住宅周邊巡邏，提、存領鉅款也可請轄區分局或派出所協助護鈔。

前往人潮聚集處所應注意隨身財物，避免錢財外露，以策安全，希望民眾能在「治安平穩」、「交通順暢」及同仁「服務熱誠」的工作理念下，警民合作做好交通、治安維護工作，確保每位民眾居家與財產安全，讓民眾平安歡度春節。

(中時)