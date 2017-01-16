NBA》勇士再戰騎士 球迷砸錢搶票
騎士與勇士兩大霸權的對決即將在17日上午登場(美國時間16日)，這是兩隊本季第2度碰頭，也是例行賽最後一次交鋒。根據ESPN報導，有球迷大手筆掏出52088美金在網站StubHub購買了4張場邊的座位票，平均每張票13022美金！
這場比賽將於勇士的主場上演，場邊的球票視野極佳，因此價格不斐，在球員板凳後方的座位，也以每張7000美金售出。以區區一場例行賽而言，這場對決所受到的矚目不亞於季後賽。近年迅速崛起的勇士隊，主場甲骨文球場的票價不斷飆升，2014-15球季的平均票價為47.38美金，但隔年的2015-16球季就漲到79.84美金之譜。
雙方本季首度交鋒是去年的耶誕節大戰，騎士藉著厄文的準絕殺以109-108險勝，但該場比賽有諸多爭議，包括最後2分鐘被官方證實的2次漏判。從這次勇士隊球迷砸錢買票，就能看出他們有多麼期待17日的復仇戰。
(中時電子報)
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