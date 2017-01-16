洪秀柱：步孫中山足跡 逆境重生

洪秀柱在舊金山華埠受到當地支持者熱烈歡迎。(圖:陳子巖攝)

洪秀柱與革命先賢黃興之孫女黃儀莊女士合照。黃儀莊為美中硅谷商會創會會長、珠海辛亥後裔聯誼會名譽會長。(圖:陳子巖攝)

洪秀柱期許自己將帶領國民黨再度從逆境中重生。(圖:陳子巖攝)

在舊金山華埠展開訪美第一場公開行程的國民黨主席洪秀柱，昨晚向僑界指出，她將步國父孫中山足跡，帶領國民黨再度從逆境中重生。

國民黨主席洪秀柱昨天下午(當地時間14日)前往舊金山華埠的洪門致公堂參訪，致公堂為革命期間由國父孫中山所創立，淵源深厚，洪秀柱在致公堂參閱了數百件孫中山的歷史文件，深受感動。

洪秀柱表示，當年孫中山先生在舊金山就籌到了40萬美金，等於是今天的2億8千多萬美元。她呼籲海外僑胞再次發揮當年對孫中山先生的情懷來作為國民黨的後盾，支持中國國民黨再起。

洪秀柱在舊金山華埠對出席籌款餐會的350位海外僑胞指出，「中國國民黨一直就是在逆境中求生存、求發展，而今天這個黨主席也中國國民黨百年以來，除了孫中山先生革命時候，現在的黨主席也是百年來所面臨困境的這樣一位黨主席。」

洪秀柱指出，「中國國民黨必將再起，因為這個黨主席，從小到大都是在逆境中長大。我始終告訴自己：只要無私無我，必然能夠無畏無懼，不怕橫逆之所來。」

洪秀柱說，「今天，我行走海內外，從東南亞走到美國。我個人希望，循著孫中山先生的足跡，追隨奉行他的理念跟理想。」

洪秀柱強調，「中國國民黨黨產可以被清算，可以被鬥爭，但是，中國國民黨創黨的理念絕對不可喪失。」

她指出，「中華民國政權可以輪替，那是民主政治的常態，但是，中華民國建國的理想不會隨這政黨的輪替而喪失。」

洪秀柱激動的說，「舊金山是國父來過四次的地方。今天，洪秀踏上這塊地方，期盼喚起大家對國父當年那份情懷，作為中國國民黨最堅定的後盾。」

在舊金山華埠的籌款餐會中，出現了一位當年追隨孫中山的革命先烈後人，黃興孫女黃儀莊特別到場為洪秀柱加油打氣。

洪秀柱今天(美西當地時間周日)將舉行演講會，闡述有關「洪習會」細節與兩岸關係發展的方向。

(中時電子報)