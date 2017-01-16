宅配通年貨大街寄件抽好禮，假日加碼抽年菜

宅配通年貨大街萊爾富迪化店熱烈展開。圖：業者提供

台北最大的迪化年貨大街，每年吸引數十萬名採買民眾峰湧而至。宅配通2017年台北年貨大街駐點活動於1月13日至1月26日熱烈展開，活動期間提供駐點宅配服務，萊爾富更精選多家門市配合年貨宅配服務：台北門市（同達店、同安店、同慶店、京站店）、新竹門市（竹環店、武昌店、竹森店、竹恩店、竹站店），讓民眾開心辦年貨輕鬆宅回家。

邁向第22年的台北迪化商圈年貨大街，台灣宅配通體貼買年貨消費者，持續提供現場宅配服務（永樂市場對面萊爾富迪化店），年貨大街駐點攤位提供常溫110元、低溫168元的優惠價，下載宅配通APP更可享寄件優惠100元，隨件再附贈台北霞海城隍廟授權BOBI闔家平安紙箱一只，宅配民眾還可寄件抽好禮，假日再加碼抽年菜，讓您新春荷包賺滿滿，好運滾滾來！

過新年辦年貨，宅配通提供駐點宅配服務回饋民眾，更準備眾多精選好禮等您來抽，過年聊天必備零嘴吳啟魯黑金剛花生、下午茶精選HI café拿鐵咖啡品味券、年後逛國際書展貴賓券、聚餐更划算魔法咖哩百元現金折價券、實用滿分宅配通精美桌曆；假日加碼再抽華膳空廚「紅麴菇雞湯」、「義式巧達芝心雞肉丸」，為餐桌增添美饌佳餚，滿足挑嘴的胃。過年期間宅配通服務不間斷，好康送不完，宅配年貨就要宅配通。

(工商)