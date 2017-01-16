NBA》聯盟總教練設立年度新獎項

小牛隊教練、教練工會主席卡萊爾。(美聯社資料照)

NBA的總教練在本季設立了一座年度新獎項，全名為「麥可戈柏年度最佳教練獎」(Michael H. Goldberg Coach of the Year Award)，該獎項以長年為教練工會服務的執行董事麥可戈柏命名，將由聯盟30位總教練在季末投票選出。

教練工會主席卡萊爾(Rick Carlisle, 小牛隊總教練)表示，這個獎項是用來表彰首屆執行董事戈柏長年以來的巨大貢獻，並且選出每年在場內與場外最具影響力的教練，與NBA最佳教練獎一同成為年度獎項(NBA的獎項由媒體投票選出)。

上季的年度最佳教練為勇士隊科爾(Steve Kerr)，他率隊打出了73勝9敗的歷史紀錄，雖然其中43場是由助理教練路克華頓(現湖人教練)代班，科爾因病只領軍39場，不過該季的戰績依然全部算在科爾頭上。

(中時電子報)