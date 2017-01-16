146年歷史 玲玲馬戲團將成絕響

才剛慶祝146周年的玲玲馬戲團卻將成為絕響。(照片取自推特@RinglingBros)

已經有146年悠久歷史的美國玲玲馬戲團(Ringling Brothers)驚傳將在5月關張，經典的馬戲表演將成絕響。馬戲團已經在其官網宣布這項消息，並預告2場5月的最後告別演出。

以馬戲表演和特技聞名的玲玲馬戲團，招牌口號便是「地球上最棒的演出」。昨晚公司在向員工宣布結束營業的消息後，隨即在官網與推特向外公布。馬戲團所屬的菲爾德娛樂執行長兼主席肯尼斯．菲爾德(Kenneth Feld)在官網上發出告示表示，「經過多方評估和商議，我和我的家人做出一個艱難的決定，玲玲馬戲團將在今年5月舉行最後一場表演。」

菲爾德指出，玲玲馬戲團的售票情況一直走下坡，而自從其表演拿掉大象的演出後，更是出現戲劇性的下滑，加上運作成本過高，已經使得馬戲團無法再繼續經營下去。

該馬戲團現在到5月還有30場表演，最終回的演出訂於5月舉行，其中「終極馬戲團」(Circus Xtreme)巡迴表演最後一場將在5月7日於羅德島舉行，「超越世界」(Out of This World)巡迴表演最後一場將在5月21日於紐約州舉行。

對於許多美國民眾來說，玲玲馬戲團是他們許多兒時記憶，有奇特的動物表演、挑戰死亡的特技等，是自1800年代中期以來美國的娛樂象徵。不過隨著動物保護意識的抬頭，馬戲團也經常成為眾矢之的，遭受虐待動物的指責。

去年5月，經過冗長又昂貴的法律訴訟之後，玲玲馬戲團取消了大象表演項目，並且將動物送往佛州中部的一個保育農場。不過集團稱，大象是該馬戲團象徵性的動物，取消大象表演之後，票房一落千丈。

(中時電子報)