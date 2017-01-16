NBA境外擴軍 考慮在墨西哥新增球隊

NBA在墨西哥城舉行的例行賽票房極佳。(美聯社資料照)

經過上周太陽與小牛在墨西哥城舉行的例行賽之後，NBA總裁席爾佛顯然對墨國球迷的迴響非常滿意，他表示聯盟正尋求在該國首都墨西哥城新增一支球隊的可能性，並考慮在另一個城市蒙特雷成立發展聯盟。

本季是NBA首度在墨西哥舉行兩場例行賽，另一場為馬刺對戰太陽，該場比賽湧入爆滿的20532名觀眾，創下NBA在墨西哥比賽的紀錄。席爾佛表示，「墨西哥城是極具競爭力的市場，該城市擁有超過2000萬人口，也能做為敲開中南美洲大門的重鎮。這裡有著美麗又先進的球場，以及良好的票房，值得我們考慮。」他也認為在墨西哥成立發展聯盟可以吸收更多的中南美洲好手。

對於這項計畫，席爾佛希望先讓美國本土的球員習慣在墨西哥打球，他表示目前的方案是先在墨西哥城增加例行賽的場次，或是直接出動數支球隊在墨西哥城舉辦小型的錦標賽。美國職棒大聯盟也正在全力實現境外擴軍，包括可能在加拿大蒙特婁復活的第31隊，以及計劃在墨西哥建軍的第32隊。中南美洲向來是職棒菁英的搖籃，但對於籃壇而言可能不是首選。

此外，球迷多半希望NBA能優先在西雅圖與加拿大的溫哥華建立球隊，西雅圖超音速在2008年搬到奧克拉荷馬成為雷霆隊，溫哥華灰熊隊搬到曼菲斯已超過15年，兩地經過了很長時間也沒有新的球隊。加上美國本土球員未必希望帶著家人遠赴墨西哥打球，因此席爾佛進攻中南美的雄心壯志恐怕沒那麼容易實現。

(中時電子報)