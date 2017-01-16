中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

川普上任後首次出訪將見他？

中時電子報
點閱1114
我要評比
2/10
川普上任後首次出訪將見他
川普傳出上任後首度與俄羅斯總統普丁可望於冰島的國際峰會上會晤，不過官方尚未證實。(圖:美聯社檔案照)

美國候任總統川普即將在1月20日宣誓就職，而他上任後的首度出訪將前往冰島出席一場國際峰會，屆時也將見到俄羅斯總統普丁。

川普與普丁的關係自從美國大選期間就一直受到矚目，而普丁也不吝於表現對川普的好感，並多次釋出想見他的意願。

商業網路媒體《Business Insider》引述英國報紙《The Sunday Times》報導稱，川普團隊向其透露，川普在就職之後將前往北歐國家冰島的雷克雅維克出席一場峰會，在峰會期間將會與俄羅斯總統普丁會面。

該報導指出，至今官方尚未證實有關兩人在冰島會面的消息，「不過與普丁共同參加峰會的點子早已擺在檯面，而俄羅斯方面也非常熱切期盼。」

川普近期也表達過有意願和俄羅斯總統會面，說道「我知道他們想見我，對我來說也可以。」

另外川普在接受紐約時報訪問時，針對是否取消歐巴馬政府制裁俄羅斯措施的議題，川普表示，「雖然這些制裁還會持續至少一段時間，如果莫斯科跟美國在包括反恐等問題上合作的話，可能可以取消這些制裁。」

(中時電子報)

關鍵字：川普俄羅斯普丁冰島制裁
點閱1114
我要評比
2/10
好友人數
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。