川普上任後首次出訪將見他？

川普傳出上任後首度與俄羅斯總統普丁可望於冰島的國際峰會上會晤，不過官方尚未證實。(圖:美聯社檔案照)

美國候任總統川普即將在1月20日宣誓就職，而他上任後的首度出訪將前往冰島出席一場國際峰會，屆時也將見到俄羅斯總統普丁。

川普與普丁的關係自從美國大選期間就一直受到矚目，而普丁也不吝於表現對川普的好感，並多次釋出想見他的意願。

商業網路媒體《Business Insider》引述英國報紙《The Sunday Times》報導稱，川普團隊向其透露，川普在就職之後將前往北歐國家冰島的雷克雅維克出席一場峰會，在峰會期間將會與俄羅斯總統普丁會面。

該報導指出，至今官方尚未證實有關兩人在冰島會面的消息，「不過與普丁共同參加峰會的點子早已擺在檯面，而俄羅斯方面也非常熱切期盼。」

川普近期也表達過有意願和俄羅斯總統會面，說道「我知道他們想見我，對我來說也可以。」

另外川普在接受紐約時報訪問時，針對是否取消歐巴馬政府制裁俄羅斯措施的議題，川普表示，「雖然這些制裁還會持續至少一段時間，如果莫斯科跟美國在包括反恐等問題上合作的話，可能可以取消這些制裁。」

(中時電子報)