川普上任後首次出訪將見他？
美國候任總統川普即將在1月20日宣誓就職，而他上任後的首度出訪將前往冰島出席一場國際峰會，屆時也將見到俄羅斯總統普丁。
川普與普丁的關係自從美國大選期間就一直受到矚目，而普丁也不吝於表現對川普的好感，並多次釋出想見他的意願。
商業網路媒體《Business Insider》引述英國報紙《The Sunday Times》報導稱，川普團隊向其透露，川普在就職之後將前往北歐國家冰島的雷克雅維克出席一場峰會，在峰會期間將會與俄羅斯總統普丁會面。
該報導指出，至今官方尚未證實有關兩人在冰島會面的消息，「不過與普丁共同參加峰會的點子早已擺在檯面，而俄羅斯方面也非常熱切期盼。」
川普近期也表達過有意願和俄羅斯總統會面，說道「我知道他們想見我，對我來說也可以。」
另外川普在接受紐約時報訪問時，針對是否取消歐巴馬政府制裁俄羅斯措施的議題，川普表示，「雖然這些制裁還會持續至少一段時間，如果莫斯科跟美國在包括反恐等問題上合作的話，可能可以取消這些制裁。」
(中時電子報)
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