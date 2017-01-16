藍又時放送E奶慰粉絲 不擔心打翻老公醋罈子

藍又時14日在大河岸開唱，不僅和好友張芸京一同飆歌，還大方露出封藏許久的E奶，性感指數破表；她爆乳裝令歌迷驚豔，老公也在台下盯場，她獻唱〈太傻了〉安撫老公，放閃說：「在恩寧哥（藍又時老公）身邊，當個傻女人是很幸福的，因為他一直很照顧我！」語畢全場歌迷尖叫聲四起。

藍又時透露，開唱前一周感冒，整個失聲，張芸京得知立刻為她煮熱可樂及沙士加蛋等偏方治嗓，令她非常感動；前晚演出吸引500位歌迷塞爆場地，除了準備多首出道以來經典歌曲，她特別獻唱台語歌〈花若離枝〉。

(中時)