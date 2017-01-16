練習生借錢不還　阿沁錢交老婆管

阿沁領軍阿爾發旗下藝人開唱。（阿爾發音樂提供）

阿沁領軍阿爾發旗下藝人開唱。（阿爾發音樂提供）

阿沁昨領軍阿爾發音樂旗下藝人Dears、Ciao俏女孩、沈懿及韓團INX舉辦接力簽唱會，對於日前捲入和前練習生的金錢糾紛，還自爆有人跟他借錢不還，他表示：「既然都已經說了不向學生催討借款或是借出的器材，我就不回應了。」透露自己現在錢都交老婆在管，意指不再借錢給練習生。

他昨送上５隻財神大眼雞，希望旗下學員為公司吸金；為了祈求天公作美，讓活動順利進行，Ciao和INX一起到松山慈祐宮，２團拿著辣椒吊飾祈求雨停，沒想到唱會現場仍飄著毛毛雨，被笑說可能因為拿的不是真辣椒。

(中時)