NBA》詹姆斯：勇士不是我們的死敵

勇士隊湯普生(左)與騎士隊詹姆斯。(美聯社資料照)

勇士與騎士連續兩季爭奪總冠軍之後，隊伍的戰力依舊堅強，被各界看好成為第3度爭冠的大熱門。本季的收視率與票房顯示出球迷們對兩隊的關注遠超過其他的NBA球隊，當年塞爾提克與湖人的雙雄之爭彷彿正在重演。

勇士與騎士本季仍是東西區的霸權，然而騎士隊主將詹姆斯無意營造新一代的世仇戰爭，他說：「我們不認為勇士是死敵，勇士是支偉大的隊伍，他們是近3~4年來全聯盟最優秀的球隊。」詹姆斯承認勇士很強，這並不意外，但他說勇士並非死敵，這話恐怕沒人會信。事實上，本季所有的小動作、網路口水戰、有意無意的挑釁，都說明著騎士與勇士的樑子愈結愈大。

最明顯的是勇士的態度，他們始終對騎士充滿敵意。杜蘭特季外從雷霆轉投勇士，為的就是戴上冠軍戒並向詹姆斯復仇，大前鋒格林更是季初就放話要徹底打扁騎士。湯普生說：「我們兩隊就是死敵，這對NBA有正面意義，而且讓比賽更有趣，這在職業運動是可遇不可求的，我們很愛這樣，我們擁抱這場戰爭。」

近年來騎士遇上勇士都是敗多勝少，季後賽初次交鋒也是由勇士抱走總冠軍。不過上季的總冠軍賽騎士在1勝3負的絕境下逆轉奪冠，讓各界對騎士的戰力重新評估，視他們為足以抗衡勇士的勁旅，因此17日雙方交鋒的例行賽也成了本季最受矚目的一戰。

(中時電子報)