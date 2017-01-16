新北菜市過好年！陳德烈教你選好食材做好料

暖男大廚陳德烈現場採買新鮮食材。（新北市政府市場處提供）

再過不到2周，就要迎接「雞」年了！新北市政府市場處舉辦「新北菜市過好年」年節系列活動「名人逛菜市─帶你輕鬆煮出年味好料理」活動，15日邀請暖男大廚－陳德烈帶著民眾一起到泰山市場採買新鮮食材，現場傳授快速採買年節食材秘訣，並進行料理示範秀，與民眾進行互動體驗。

暖男大廚陳德烈現場指導外國人製作年菜。（新北市政府市場處提供）

陳德烈表示，要做出美味的料理，關鍵在於食材的新鮮度，來到新北傳統市場買菜，除了食材品質有一定保證，市場老闆們更會依消費者需求提供貼心服務，讓過年還沒採買的民眾，可以放心又方便的快速採買年節新鮮食材。

活動現場陳德烈運用日常的新鮮市場食材及簡單的烹調方式，料理「迎春彩蔬肉卷」、「蒜香河粉鮮蝦煲」2道年菜，只要5分鐘，美味年菜料理輕鬆上桌。

為了讓民眾能親手料理年菜，活動現場開放10組民眾參與，其中更有台美結合的夫妻報名參加，即將成為台灣女婿的美國人Shane用著生澀的中文直呼台灣年節料理的美味及便利，有別於美國的新年，台灣的過年團圓飯及傳統市場與人之間的互動實在是太有趣了。

新北市市場處副處長何國誠（中後黑色外套）送上新北菜市發財金。（新北市政府市場處提供）

新北市政府市場處長謝俊隆表示，新北市的傳統市場除了能一次購足鮮美食材，人與人之間的人情味，更是新北傳統市場的迷人之處。今年除了推出「新北菜市好方便食譜」，讓民眾可輕鬆料理年菜外，更推出十大市場年菜線上搶先預購好康價，至1月20日截止，可以把握最後機會將市場美味年菜輕鬆帶回家。

(中時電子報)