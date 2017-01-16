新北菜市過好年！陳德烈教你選好食材做好料
再過不到2周，就要迎接「雞」年了！新北市政府市場處舉辦「新北菜市過好年」年節系列活動「名人逛菜市─帶你輕鬆煮出年味好料理」活動，15日邀請暖男大廚－陳德烈帶著民眾一起到泰山市場採買新鮮食材，現場傳授快速採買年節食材秘訣，並進行料理示範秀，與民眾進行互動體驗。
陳德烈表示，要做出美味的料理，關鍵在於食材的新鮮度，來到新北傳統市場買菜，除了食材品質有一定保證，市場老闆們更會依消費者需求提供貼心服務，讓過年還沒採買的民眾，可以放心又方便的快速採買年節新鮮食材。
活動現場陳德烈運用日常的新鮮市場食材及簡單的烹調方式，料理「迎春彩蔬肉卷」、「蒜香河粉鮮蝦煲」2道年菜，只要5分鐘，美味年菜料理輕鬆上桌。
為了讓民眾能親手料理年菜，活動現場開放10組民眾參與，其中更有台美結合的夫妻報名參加，即將成為台灣女婿的美國人Shane用著生澀的中文直呼台灣年節料理的美味及便利，有別於美國的新年，台灣的過年團圓飯及傳統市場與人之間的互動實在是太有趣了。
新北市政府市場處長謝俊隆表示，新北市的傳統市場除了能一次購足鮮美食材，人與人之間的人情味，更是新北傳統市場的迷人之處。今年除了推出「新北菜市好方便食譜」，讓民眾可輕鬆料理年菜外，更推出十大市場年菜線上搶先預購好康價，至1月20日截止，可以把握最後機會將市場美味年菜輕鬆帶回家。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。