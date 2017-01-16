冷氣團持續影響 北台灣偏冷

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中央氣象局表示，16日持續受冷氣團影響，白天北台灣一整天感受偏冷，高溫僅攝氏17、18度，中南部高溫則有21至23度。

氣象局指出，16日清晨仍有一波水氣通過台灣，北部、宜花及中南部山區有些局部短暫雨，白天水氣將逐漸減少，降雨範圍縮減，僅迎風面的東半部、北部及中南部山區有些局部短暫雨。

此外，氣象局提醒民眾，溫度方面，持續受冷氣團影響，各地早晚低溫大多在攝氏13至16度，白天北台灣一整天感受偏冷，高溫僅17、18度，中南部高溫則有21至23度，提醒大家這波冷氣團預計影響至17日清晨，請大家這段時間留意溫度變化，做好保暖的工作。

氣象局表示，東北風影響，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島和澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域易有8至9級強陣風，海面風浪大，前往海邊活動或從事海上作業請特別注意安全。

氣象局指出，16日雲嘉南AQI為橘色警示（對敏感族群不健康），高屏地區AQI為紅色警示（對所有族群不健康），其他地區為良好至普通，指標污染物為細懸浮微粒；詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1060116

(中央社)