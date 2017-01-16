雞年將至！惜食護生態！桌遊體驗農友甘苦

新北市綠色生活館招集網友舉辦了【吃喝玩樂 逗陣好過年】系列活動。（新北市政府農業局提供）

快到過年了，許多民眾歡喜辦年貨，然你可知道嗎？其實許多物品、食材背後都有許多故事。

新北市政府農業局14日在新北市綠色生活館招集網友，舉辦了【吃喝玩樂 逗陣好過年】系列活動，邀請遊戲達人孫豪廷帶領大家一起玩《農家樂不樂》桌遊。

這是一款體驗農夫甘苦的桌遊，遊戲精神是力求互助合作的團體戰，而不是自立自強的個人戰，透過互助，各種角色扮演的大朋友與小朋友們雖然互不相識，仍然鼓起勇氣，彼此合作克服一個又一個來自大自然的考驗，透過桌遊，從中體驗農產品生產過程中所付出的酸甜苦辣。

當天除了桌遊之外，農業局還特別邀請到「無一間農場」的主人張美君現身說法，分享他們在從農之路實際上會遇到的種種困難，歷經十年休耕後的土地，擁有天然的隔離帶，在農場主人努力下，使用自然農法重啟耕作。

夫婦兩人雖然辛苦，但為了維持這一片山林的原始樣貌與生物多樣性，他們採用人工抓蟲、套袋網、紗網等有善環境的防治方式來管理，堅持不使用農藥，將這一塊淨土留給山林和其他生物。

並保護在農場發現的保育類動物—「台灣藍鵲」，而申請通過綠色保育標章，友善土地也友善生態物種，讓生態得以永續發展。

農業局長李玟表示，在利用玩桌遊的體驗，以及農場主人的分享，了解農友們用了多少心力去照顧每一株菜，透過「友善耕作方式」，植被維持原生風貌，漸而形成了低污染的自然棲地，可營造優良水質與生長環境。

而每一棵蔬菜要經過大自然層層考驗，才能到你我手中，極其珍貴，也希望消費者能以惜食的心情，感受農民的用心。

(中時電子報)