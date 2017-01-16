倒楣! 女拳手勒暈對手卻輸掉比賽
在綜合格鬥聯盟Invicta的FC 21大賽中，草量級女拳手哈嘉(Celine Haga)在比賽最後關頭以側向絞頸成功鎖暈了對手蒙特內歌羅(Amy Montenegro)，原本她以為打贏了，不料裁判卻宣布由蒙特內歌羅獲勝，這是怎麼一回事？
原來哈嘉勒暈對手的時候，裁判並沒有發現蒙特內歌羅已經昏厥，正好場邊鳴鐘比賽結束，裁判以當時的分數一致判定蒙特內歌羅以29-28勝出。哈嘉聽到判決後一臉無奈，蒙特內歌羅則在失去意識的情況下贏得比賽。
這場比賽其實在第一回合就可能結束了，哈嘉那時中了蒙特內歌羅一記腕部固定，正當哈嘉痛得拍地投降的時候，該回合正好結束，因此裁判認定比賽繼續。雙方打到最後一回合，哈嘉的絞頸技成功鎖住了蒙特內歌羅，但是蒙特內歌羅沒有投降，因為她已經暈過去了，而裁判沒有及時發現，讓她幸運獲勝。
好消息是這場比賽被選為當晚大賽中的最佳比賽，哈嘉與蒙特內歌羅各自取得1500美元的獎金。哈嘉雖然沒有贏得比賽，但她與對手的精彩演出仍獲得了眾人肯定。
(中時電子報)
文章來源：@UFCFightPass
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