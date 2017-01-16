週二回暖!今北台灣仍濕冷 清晨淡水低溫13.2度

氣象局提醒大家，這波冷氣團預計影響至週二（１７日）清晨，請大家這段時間留意溫度變化，做好保暖的工作。(本報系資料照)

今天（１６日）清晨仍有一波水氣通過台灣，北部、宜花地區及中南部山區有些局部短暫雨，而白天開始水氣將逐漸減少，降雨範圍略為縮減。溫度方面，持續受冷氣團影響，各地早晚低溫大多在１３至１６度，清晨０６:００淡水低溫僅１３.２度，而白天北台灣一整天感受偏冷，高溫僅１７、１８度，中南部高溫則有２１至２３度，提醒大家這波冷氣團預計影響至週二（１７日）清晨，請大家這段時間留意溫度變化，做好保暖的工作。

根據中央氣象局資料顯示，今天因為東北風影響，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島和澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域易有８至９級強陣風，海面風浪大，前往海邊活動或從事海上作業請特別注意安全。

另外，預計週二（１７日）冷氣團開始減弱，白天氣溫回升２至３度，台灣附近水氣也更為減少，僅東半部及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣；週三（１８日）溫度會再更高些，白天北臺灣及花東高溫來到２３、２４度，中南部則有２５、２６度，不過這兩天清晨還是比較冷，中南部日夜溫差大，早出晚歸請留意溫度變化。

至於空氣品質方面，今天雲嘉南AQI為橘色警示(對敏感族群不健康)高屏地區AQI為紅色警示(對所有族群不健康)，其他地區為良好至普通，指標污染物為細懸浮微粒。

(中時電子報)