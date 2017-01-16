中東和會聲明 警告以巴勿片面行動

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中東和平會議今天警告以色列與巴勒斯坦，勿就耶路撒冷與邊界問題採取「片面作法」，以免危及解決雙方70年衝突所協商的解決方案。

參加這場在巴黎舉行的和會的大約70個國家，呼籲以巴避免「預判針對最終地位議題的協商結果，特別是包括耶路撒冷、邊界、安全、難民」。

這些國家在一份聲明中警告，與會者「將不會承認」這些作法。

法國外交部長艾侯（Jean-Marc Ayrault）在記者會表示，與會國家也同意，協商基礎應是以色列占領約旦河西岸和東耶路撒冷前的1967年邊界。

以色列與巴勒斯坦皆未與會，巴勒斯坦支持舉行這項會議，但以國總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）則斥為「徒勞無功」。

巴勒斯坦對會議閉幕聲明表示歡迎，巴勒斯坦解放組織（PLO）秘書長艾瑞卡（Saeb Erekat）說，聲明已「強調有必要終止以色列的占領」。

然而，以色列則認為，這場會議使和平更難尋獲，「因為這會鼓勵巴勒斯坦人繼續拒絕與以色列直接談判」。

艾侯說，和會參與國已表達將1967年邊界做為最終地位協商的基石。

在此之前，艾侯表示，美國把駐以色列大使館由目前所在地特拉維夫遷至耶路撒冷將是「挑釁」，對於和平解決中東衝突的兩國方案努力構成威脅；巴勒斯坦領袖阿巴斯（Mahmud Abbas）也警告，這麼做將「摧毀」和平努力。1060116

(中央社)