中東和會聲明 警告以巴勿片面行動
中東和平會議今天警告以色列與巴勒斯坦，勿就耶路撒冷與邊界問題採取「片面作法」，以免危及解決雙方70年衝突所協商的解決方案。
參加這場在巴黎舉行的和會的大約70個國家，呼籲以巴避免「預判針對最終地位議題的協商結果，特別是包括耶路撒冷、邊界、安全、難民」。
這些國家在一份聲明中警告，與會者「將不會承認」這些作法。
法國外交部長艾侯（Jean-Marc Ayrault）在記者會表示，與會國家也同意，協商基礎應是以色列占領約旦河西岸和東耶路撒冷前的1967年邊界。
以色列與巴勒斯坦皆未與會，巴勒斯坦支持舉行這項會議，但以國總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）則斥為「徒勞無功」。
巴勒斯坦對會議閉幕聲明表示歡迎，巴勒斯坦解放組織（PLO）秘書長艾瑞卡（Saeb Erekat）說，聲明已「強調有必要終止以色列的占領」。
然而，以色列則認為，這場會議使和平更難尋獲，「因為這會鼓勵巴勒斯坦人繼續拒絕與以色列直接談判」。
艾侯說，和會參與國已表達將1967年邊界做為最終地位協商的基石。
在此之前，艾侯表示，美國把駐以色列大使館由目前所在地特拉維夫遷至耶路撒冷將是「挑釁」，對於和平解決中東衝突的兩國方案努力構成威脅；巴勒斯坦領袖阿巴斯（Mahmud Abbas）也警告，這麼做將「摧毀」和平努力。1060116
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。