疑酒駕撞路邊車　自小客四輪朝天

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肇事灰色轎車翻覆，車體多處受損變形。（方濬哲攝）

共波及兩輛停靠路邊車輛。（方濬哲攝）

台北市今天凌晨4時一輛自小客車行經汀州路三段時，疑似失控撞上路旁白色轎車後翻覆，前方停靠的轎車也遭潑及。民眾聽到巨大撞擊聲報警，警方到達後發現肇事駕駛已自行脫困，懷疑是因酒駕釀禍，警方將調閱路口監視器以釐清案情。

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(中時)