台法合製《歐洲聯結》將在法7劇院巡演50場

《歐洲聯結》。（文化部提供）

台灣演員飆演技、創意戲劇登國際！文化部駐法國代表處台灣文化中心2017年度計畫「同黨劇團與法國導演 Matthieu Roy守夜人劇團台法合製作品《歐洲聯結》法國巡演」案，由台灣同黨劇團與法國守夜人劇團合製，《歐洲聯結》曾在2016年10月台北藝術節中進行首演，於1月10日至3月25日在法國7個劇院進行總計50場演出。

《歐洲聯結》(Europe Connexion)係由曾在2014年受到亞維儂藝術節正式節目(In)邀請的法國新銳導演馬修華(Matthieu Roy)執導，改編自劇作家巴代阿(Alexandra Badea)2015年的力作，內容敘述一位曾在歐盟工作，後來搖身變成大企業遊說政客的男子在步步為營，功成利就之後，卻突然悲哀意識到自己已在媒體的操弄下間接變成了劊子手。

透過台灣演員王詩淳、王瑋廉及法國演員Brice Carrois、Johanna Silberstein分別在舞台上呈現的不同性格，《歐洲聯結》旨在喚請觀眾關注公共組織的決策如何影響人們的生活，政商關係又如何牽一髮動全身地影響整個世界。

導演馬修華在這齣作品中讓觀眾戴上耳機欣賞演出，透過數位多媒體手法，在表演與文本之間創造出新的關係，彷彿角色就在觀眾耳邊呢喃著他們的心事。

這齣劇目由台法演員及技術團隊共同擔綱合作，舞台上也是中法文併現。導演利用既視感(déjà vu)的手法，破解語言的隔閡，避免觀眾因為不懂中文而無法入戲，反而能將注意力更為投注在演員的肢體和情緒表達中。

曾經榮獲2008年台新藝術獎十大表演藝術類以及牯嶺街小劇場年度最佳演出節目之一的同黨劇團近年以融合真人、戲偶、面具和多媒體素材的創作做為核心。它同時積極邀請國內外藝術工作者合作交流，以拓展藝術領域。

成立於2008年的法國守夜人劇團(Cie du Veilleur)則是一個活躍法國乃至歐洲與非洲各地的劇團，它特別賣座的《奇才》(Prodige)乙劇已在法國各地巡演超過300場。

《歐洲聯結》此次的巡演長達3 個月，演出地點包括巴黎開放劇院-國立當代劇作中心(Théâtre Ouvert à Paris-Centre National des Dramaturgies Contemporaines)以及波堤葉國立劇院(Théâtre & Auditorium de Poitiers)暨北方劇院-里爾國立戲劇中心(Théâtre du Nord - Centre Dramatique de Lille Tourcoing)等7個重要劇場。

其中巴黎開放劇院將演出19場。透過台法團隊的合作演繹，《歐洲聯結》可望跨越語言及文化的藩籬，並運用守夜人劇團在法國的合作與巡演網絡，讓台灣的表演藝術能量在歐洲受到矚目。

(中時電子報)