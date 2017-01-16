川普上台倒數 達沃斯菁英好擔心
全球經濟逐漸好轉，股市欣欣向榮，油價反彈，一年前中國經濟迅速趨緩的風險也已降低，但無論是出席達沃斯世界經濟論壇（World Economic Forum）的政治領袖、執行長，還是頂尖銀行家都憂心忡忡。
路透指出，達沃斯年會將於17日召開，而會期的最後一天，也就是1月20日，美國準總統川普即將上台，但籠罩著新政府的，卻是政治鬥爭的烏雲，以及強烈的不確定感。
去年達沃斯年會的與會者一致認為，川普沒機會當選，但就在英國公投意外決定脫歐不到半年，這位房地產大亨又跌破大家眼鏡，令這些菁英長久以來所信奉的原則受到嚴重打擊。
川普是已開發世界民粹主義蔓延的典型代表，隨著今年荷蘭、法國、德國，或許還有義大利選舉逼近，可明顯察覺達沃斯與會者的緊張焦慮。
衝突對策智庫「國際危機組織」（ICG）執行長葛漢諾（Jean-Marie Guehenno）指出，川普當選已引發深深的不確定感，而那將為達沃斯籠罩長長的陰影。
卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）的奈姆（Moises Naim）說得更直白：「大家一致認為，全球和許多層面有許多空前的大事正在發生。但我們既不知道起因，也不知道要如何因應。」
在一片焦慮與不確定中，今年達沃斯年會最引人注目的，就是習近平將成為第一位與會的中國國家主席。由於川普倡導「美國優先」的孤立政策，而歐洲又為本身從脫歐到恐怖主義等問題忙得焦頭爛額，廣泛認為，習的出席已成為中國在全球影響力與日俱增的象徵。
一份在世界經濟論壇會前公佈的全球風險報告強調，大眾對政府等機關的信任與日俱減，並指出對領導人而言，重建大眾對政治過程的信心是項棘手的任務。
或許達沃斯的關鍵問題在於，這些領袖是否能找出大眾憤怒的癥結，並著手研擬因應的對策。
(中時電子報)
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