川普受訪 指北約組織已過時

美國準總統川普（Donald Trump）在今晚刊登的專訪中說，北大西洋公約組織（NATO）是「過時的」組織，並抱怨北約無法處理恐怖主義問題。

川普對德國「畫報」（Bild）及英國「泰晤士報」（Times of London）指出：「北約有問題。它過時了，因為它最初是在許多年前設計的。」

他繼續表示：「我們應該是要保護這些國家，但其中很多國家未付應付的代價。那對美國非常不公平。」1060116

(中央社)