《翻轉工藝設計的24個故事》揭台創「藝」心路歷程

《翻轉工藝設計的24個故事》中詳述台灣設計師創意設計歷程。（雄獅美術提供）

一張椅子、一個茶几、甚至手機外殼，具實用價值＋美學工藝的台灣設計品屢屢在國際發光，究竟背後有什麼動人故事呢？創意雖有可能一時靈光閃動，然藝術家、設計師多年來的努力、經驗才能促使設計品閃閃發光！來看看這些美麗的設計品，由工藝中心和雄獅美術出版的《翻轉工藝設計的24個故事》讓你掌握台灣未來風格美學脈動！

透過書中深度採訪，帶領讀者進入設計成品背後的創藝過程。翻轉您想像的不單只是令人驚豔的產品，其背後不為人知的創作歷程。

台灣工藝設計跨界創新能量近年來繁星點點，為有效集結群體發聲，國立台灣工藝研究發展中心攜手唐草設計，集結金工、陶瓷雕塑、染織、纖維、時尚、家具、家飾、文具等24個本土新生代團隊∕品牌∕創作者，具體呈現材質與技藝、傳統與科技之間的產業多樣面貌。

《翻轉工藝設計的24個故事》透過書中深度採訪，帶領讀者進入設計成品背後的創藝過程。翻轉您想像的不單只是令人驚豔的產品，其背後不為人知的創作歷程。

本書由唐草設計精心策劃一年，採訪編輯暨攝影團隊親自走訪北中南等地，分別以器物本質、技藝創新與時尚品味三個面向，深入跨領域24個創作現場。

其中包含海內外工藝獎項獲獎不斷的陳映秀、吳竟銍、陳穎亭、易佑安、曾熙凱等新秀，近年來紅遍台灣文創市場的22設計、物外設計、路力家器具、greenroom後台集創等品牌，以及走向國際的時尚設計師詹朴、林果良品、柒木設計等，貼身記錄這些年輕有為的創作身影，忠實與誠懇的呈現這些精采動人的創業故事。

同時為了增加讀者的產業視野，極力邀請阿原工作室江榮原、陶作坊林榮國、ELLE總編輯盧淑芬，與異數宣言劉邦初產業先進共同闡述，完成這本難能可貴內容豐富的工藝設計專書。

24個故事背後是累積多少時間的努力、上千人的結晶與心血，讓當看到設計品被產出、獲得消費者、國際好評，對於設計師而言，這就是最大的收穫與成就感！台灣雖小、但我們台灣人的志氣可不小，憑藉著我們的創意與決心，從台灣立足世界、用創意設計發揚光大！

(中時電子報)