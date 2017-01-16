1月16日各報頭版要聞

各報頭版要聞

重點要聞

●昨晚結束英捷專案返台 小英：年改成功 國家有未來

年金改革引發軍公教強烈抗爭，蔡英文總統在14日（美西時間）過境舊金山的僑宴中宣示，簡單的問題歷任總統都有足夠能力解決，剩下的一定是困難、得罪人的事情，而年金一定要改革，「如果我們做得成這一次的年金改革，我就相信台灣、中華民國是一個有未來的國家。」

●丟光台灣的臉 性侵韓女遭押 運將狼狽被拖著走

丟臉！士林地檢署偵辦3名韓國女子來台遭下毒性侵案，前晚密訊3名被害女子，昨拘提計程車司機詹侑儒到案。詹男坦承在飲料中添加安眠藥，希望迷昏她們，也坦承撫摸其中1女胸部與下體，堅決否認性侵。檢察官以詹涉犯加重強制性交重罪，有逃亡滅證之虞，聲請羈押獲准。

●黨魁改選 衝高數字 形同技術性杯葛 郝龍斌：參選連署書沒必要

國民黨魁之戰正式開打，據傳前副總統吳敦義陣營喊出要以10萬連署書衝破參選門檻，國民黨副主席郝龍斌則認為，若每個人都去衝高連署數，形同以技術性杯葛擠掉連署書偏低的參選人，「在參選過程中，我覺得連署書是沒有必要的。」

重點要聞

●悲慘早餐 2歲娃 孕婦慘死

「只是去吃個早餐而已」，雲林昨驚傳四屍五命重大車禍意外！一輛休旅車左轉要過對向車道時，與對向一輛直行轎車發生碰撞，造成兩車八人中，四死三輕重傷，其中白車吳姓駕駛懷有四個月身孕的妻子及兩歲外甥女雙雙不治，讓整起車禍釀四屍五命悲劇，另輛肇事車上一對兄弟及同事三人，兩人被拋出車外傷重死亡。警方研判這起車禍可能與違規左轉、闖紅燈及超速有關，但確切肇事原因仍待調查。

●足感心 和碩尾牙 豪氣送出億元

景氣冷颼颼，但電子大廠仍大手筆辦尾牙犒賞員工辛勞，電子代工二哥和碩集團昨舉辦尾牙，最大獎為75萬元Honda汽車，普獎則加碼至每人1.2萬元，且邀請天后張惠妹壓軸，唱足40分鐘，讓員工大喊「足感心！」和碩昨晚總獎金超過億元，硬是比下鴻海去年3000萬元，笑傲科技業。

●天天揍父母 啃老逆子打死爸

畜生不如的東西！花蓮一名逆子，從小備受父母疼愛，長大卻不務正業，啃老又酗酒，心情差就打父母出氣。其父上月勸兒少喝酒，兒子竟暴怒揮拳狂毆，老母勸架時也被打傷，老父被打得鼻青臉腫，昏迷送醫，胞姊痛斥：「父母也打，你是不是人啊？」逆子竟回：「打幾巴掌而已，別大驚小怪！」老父昏迷九天後不治，胞姊氣得提告，院方昨裁定羈押禁見。

重點要聞

●稅改報告出爐…綜所稅降至40% 營所稅增為20%

財政部推動的稅改工程啟動！據了解，財政部委外研究報告規畫將個人綜合所得稅最高稅率降為百分之四十，調高營利事業所得稅為百分之二十；為縮小內外資股利所得的稅負差距，將取消現行兩稅（營所稅、綜所稅）合一制度，股利所得改採「分離課稅」或「部分計入（部分免稅）」的方案。

●軌道建設19案排隊 總經費5000億成錢坑？

不少縣市爭相新設鐵路或改為立體化。桃園鐵路地下化可行性評估已闖過交通部這關；台中市長林佳龍力推的「大台中山手線環狀鐵路計畫」，其中擬新闢「彩虹線」也獲政院支持；蔡英文總統則指示嘉義市鐵路高架化年底開工。光這三案就耗資近二一六五億元。

●村里長應否發年終獎金 內政部今討論

台東海端鄉霧鹿村村長颱風勘災遇土石流不幸罹難，卻只領到八萬元喪葬補助，民進黨立委提修法，盼編列村里長因公殉職撫卹金及年終獎金。立法院內政委員會上會期通過臨時提案，要內政部半年內研商；內政部今天邀集各縣市民政局召開跨縣市會議討論。

重點要聞

●染黑民主… 國安啟動 徹查境外擾台勢力

「香港眾志」秘書長黃之鋒及香港議員羅冠聰等人七日入境台灣時遭到幫派與統派人士「暴力接機」，「白狼」張安樂之子張瑋等人也涉及此案，立委認為此案不單純，顯然是有政治動機，甚至是中國政治力介入；警政署長陳國恩受訪指出，政府已召集警政署、法務部、檢察系統、調查局等國安團隊開會研商，將追出幕後指使者，徹查境外勢力擾亂台灣社會秩序問題。

●迴避政府監督 財務黑箱惹議

婦聯會被外界視為國民黨附隨組織，但婦聯會登記為政治團體，數十年來均未依法提供財務報告，外界對其財務狀況始終摸不清。據透露，由於婦聯會無視內政部多次去函要求提供財報，內政部決定主動出擊、採取更具體作為，將首度派員於後天到婦聯會查核財產狀況；相關官員表示，婦聯會若拒提供財報，或是不願配合清查及拒之門外，內政部屆時將依人團法處分，下個階段就是直接撤免其負責人、婦聯會主委辜嚴倬雲。

●背債受助脫貧 席開70桌宴街友回饋

卅多年前，林怡伶是知名演員張俐敏的幫傭，而今搖身一變，成為家財萬貫的董娘。她沒忘記困苦時曾經幫助她的人，今年自掏腰包在竹市東寧宮辦七十桌宴請街友，周遭朋友受到感動，也紛紛跟著行善。

(中時電子報)